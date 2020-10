Tigere i bur og et hav af b-kendisser: Hallo! 1993 har ringet. De vil gerne have deres tv-program tilbage

Underholdningsprogrammet ’Fangerne på fortet’ er tilbage. Igen, igen. Og med præcis det samme koncept og format, som da programmet havde premiere i 1993 og igen i 2009. Og det er det, der er problemet, for alt er som de ældre versioner af programmet.

Tigerdamen Monique får de indespærrede tigere tilbage i buret og to midaldrende mænd med dværgvækst, der ikke taler, men bare signalerer op i kameraet med håndtegn, løber rundt, mens programmets deltagere skal løbe efter for at komme videre til næste udfordring.

Måske er det bare mig, men to mænd med dværgvækst i sømandslignende kostumer, der er castet som den rene underholdningsværdi, klinger ikke ligefrem af 2020. Deres eneste funktion er at vise, hvor mange nøgler hvert hold har – og løbe rundt. De hedder ’Pas-på-tid’ og ’Pas-på-tu’. De to mænd viser sig at være franske og forstår ikke, hvad der bliver sagt, og bliver også brugt i den franske version af programmet.