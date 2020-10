Død, knuste hjerter og virkelig meget god musik: Hvis du ikke bliver rørt af denne podcast, er der noget galt med dig

Hvad rører dig til tårer?

Det er både spørgsmålet, der indleder den, og præmissen for podcasten ’Tårekanalen’, der laves og produceres af vært Rikke Collin.

Giv dig selv et øjeblik til at tænke over, hvad du selv ville svare. Hvornår blev du sidst rørt? Og hvorfor? Var det under en film? Eller til en koncert? Måske er du en af dem, der har et særligt musikstykke eller digt, der får tårerne frem hver gang?