DR har smadret 'Kender du typen' - er det med vilje?

Hvis ’Kender du typen’ var en gymnasieopgave, ville Flemming Møldrup være eleven, der springer analysen over og hopper direkte til vurderingen. »Det er fedt det her, det kan jeg godt lide«. Han får alligevel 12 til eksamen, fordi han hiver den hjem på held og charme.

Anne Glad bliver længe i teoriafsnittet, og det er kun, når emnet er virkelig aparte, hun ikke kan dy sig for en dom pakket ind som nøgtern betragtning. »Sjældent har jeg set en mand være så glad for dansk design« (læs: Her er alt for meget Georg Jensen). Sådan skal det være. Tingene skal være, som de plejer, når det drejer sig om DR’s evergreens. I 2020 er Anne stadig straight (wo)man, der holder snuden i sporet, mens Flemming spiser hovedpersonens snacks og altid tror, at hjemmets beboer arbejder i mediebranchen.

Men ... Noget er gået galt.