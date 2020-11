Realityprogram er som at smide hjernen i mikrobølgeovnen på 1.200 watt i 45 minutter. Jeg elsker det

Tidligere på året skrev min kollega Alexander Sjöberg om det her program. Han var hård: »Alene det faktum, at konceptet er nået til sæson 4, efterlader menneskeheden kollektivt dummere, end vi var forinden«. Nu er der kommet en sæson 5.

Jeg er ikke nødvendigvis uenig med min kollega: ’Ex on the Beach’ er noget nær et hjerneløst program, men jeg elsker det bare. Hvis det her er første gang, du støder på konceptet, så tillad mig at forklare indholdet – eller den frivole mangel på samme.

En flok start-20’er-unge mennesker flytter ind i et ferieparadis. Denne gang er bounty-strand og bagende udenlandsk sol byttet ud med gennemblæst dansk strand (deltagerne bruger tilsvarende længere tid indendørs i denne sæson). De fester, drikker, snaver, drikker, snaver, snaver mere og går så videre om bord i hinanden. De skal ikke vinde noget, der er ingen penge på spil, og der er ingen vært. I ny og næ dukker der så en af de i titlen annoncerede ekser op på stranden. Spektrummet for, hvad en eks er, er lige så stort som i en udskolingsklasse. Det kan være en reel ekskæreste, men det kan også være nogen, man har været i seng med, eller sågar bare en, man har kysset med i byen.