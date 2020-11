Vi er først enige, når jeg får ret: Nyt livsstilprogram fortæller en del om magtstrukturer i dagens danske familier

Et sæt pangfarvede hi-fi-højttalere fortæller en historie om en sammenhæng, hvor enhver konformitet er forbudt. Så selvfølgelig skal badeværelset der laves om til noget, der både er wellness space med bohème-æstetik og rummet, hvor man forretter sin nødtørft og tvætter legemet under den matsorte bruser, inden man børster tænder over den firkantede vask, som belyses af en skødesløst ophængt designerlampe med ledningen dinglende uhyre tilrettelagt. Vi er på Vesterbro, i grænselandet mellem Frederiksbergs mondæne konservatisme og det gamle sørøverkvarters heksekedel af kreativ klasse og uniform trenddyrkelse.

Samtidig i Jylland fortæller en mand om, at han egentlig havde tænkt sig at bygge en hems og under den placere noget fladskærm og nogle lænestole, så det kunne blive til en slags hjemmebiograf. Men det blev så ikke til noget. I stedet kom opgaven til at handle om den otteårige datters værelse, der skulle udstyres med alkove og walk-in-closet. For sådan spiller klarinetten i den del af det danske landskab.

’Hjem til forvandling’ er et format, der vil mere end én ting. Når projekterne beskrives, føler man sig – på grund af speakerstemme og grafisk visualisering – hensat til ’Den store bagedyst’. Det er bare ikke med fondant og flødeskum, men bemalede døre og palmetapet.