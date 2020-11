Tankevækkende dokumentar om verdens største fest: Det danske kongepar spiste kaviar fløjet ind fra Paris på specialdesignet service af Bjørn Wiinblad i en teltby i Irans ørken

På gallaaftenen blev der lavet to adgangskøer. En for konger og dronninger og en for andre overhoveder. Aldrig havde man set så mange statsledere og royale personer på ét sted. Aldrig var der blevet afholdt en større fest.

I anledning af 2.500-året for det persiske rige besluttede Irans shah at holde en kæmpe fest i 1971, og det betød, at folk strømmede til Iran. Eller ’folk’ er nok så meget sagt, for shahen inviterede kun præsidenter, konger og dronninger, hvilket betød, at danske dronning Ingrid og kong Frederik IX befandt sig i selskab med Grace Kelly, Imelda Marcos, Sovjetunionens præsident, Indonesiens Suharto og USA’s vicepræsident. 62 statsoverhoveder fra hele verden blev indlogeret i en kæmpe teltby ude midt i ørkenen, der var blevet støvsuget for slanger og kryb, beplantet som en skov og fyldt med spurve fra Spanien, der kun overlevede de tre dage, som festen varede.

’Verdens største fest’ hedder en BBC-dokumentar fra 2016, som kan ses på DR’s hjemmeside. Den fortæller om shahens ekstravagante fest, hvor der blev serveret 25.000 flasker vin, smovset i kaviar og spist af service, som var skabt af danske Bjørn Wiinblad.