David Dyrholm: Jeg ville hellere have bortopereret begge lårbensknogler end at deltage i Brødrene Prices middagsselskab

’Babettes Gæstebud med Brdr. Price’. Kan ses på DR 1 og på DR TV.

DR’s programtekst:

»Brødrene Price udlever deres livslange drøm om at genskabe en af litteraturhistoriens berømte måltider: Babettes gæstebud. Men det er ikke ligetil. Brødrene skal ud i et større kulinarisk detektivarbejde for at finde ud af, hvad middagen rent faktisk består af. Vi er med dem i jagten på de perfekte råvarer og det at skabe rammerne for det perfekte selskab i Karen Blixens ånd«.