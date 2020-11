Det var ganske enkelt fordømt godt fjernsyn, men hvad lavede Jesper Grønkjær i studiet?

Når der engang må lukkes tilskuere ind på danske stadioner igen, er jeg ret sikker på, at en enkelt sag med ganske få linjer vil gjalde gennem Parken. Ja, det er den om en vis nordmand, der ser sådan ud i sin helhed: He’s got no hair, but we don’t care – Ståle Solbakken!

For efter det over to timer lange tv-interview med den fyrede FCK-træner, som forundrede og tryllebandt Fodbolddanmark søndag aften i ’Onside’ på TV3+, er der vist ingen tvivl om, at mangen en fan af den københavnske klub har et stort behov for at markere, hvor deres sympati ligger i den sag.

For en emotionelt berørt Ståle Solbakken – et par gange på grådens rand, og der er vi godt nok mange, som har haft svært ved at forestille os den normalt ganske hårdføre nordmand være – påtalte en undren over den ageren i FCK-ledelsen i forbindelse med afskeden, det er svært ikke at dele.

Dårlig stil

For os, der har holdt af og med FCK siden klubbens start i 1992 eller er stået på senere, er det alt andet end rart at se den arrogance, der altid har ligget i hovedstadsklubbens gener, omsat til en nedladende, dårlig stil over for den mest værdifulde medarbejder, firmaet nogensinde har haft, endda inklusive Zuma og Jesper Grønkjær. Sidstnævnte sad søndag aften ved siden af en anden tidligere sportsstjerne, Camilla Martin, som udspørgere i det interview, offentligheden har måttet vente på i to måneder siden den overraskende fyring.

Det var ganske enkelt fordømt godt og medrivende fjernsyn

Selv om Jesper Grønkjær er en fremragende kommentator, er det en besynderlig uvane, at tv-stationer ikke vil bruge journalister til at løse journalistiske opgaver. En journalist ville i det mindste kunne have forsøgt at gøre den følelsesmæssigt medtagne ekstræners tanker lidt mere konkrete i et interview af en længde og pondus, der minder mere om afskeden med en fældet statsminister. Den lange taletid siger meget om Ståle Solbakkens særlige aftryk og indflydelse på dansk fodbold. Og med sin passion berettigede Ståle Solbakken valget – det var ganske enkelt fordømt godt og medrivende fjernsyn.

Ledelsen i FCK har vist, at det faktisk kan lade sig gøre at pille hårene af en skaldet

For Solbakken var overbevisende i sin påpegning af besynderligheder, der er foregået omkring afskedigelsen og de forsøg på at sværte hans eftermæle, som bestyrelsesformand Bo Rygaard, suffleret af den tidligere spiller William Kvist, har forsøgt sig med i mindre sympatiske interviews siden.

Romantikeren

Så »alt for brutal«, som Ståle Solbakken sagde i interviewet, kan den gennemkommercialiserede fodboldverden også være. Over for det var Ståle Solbakken en af de sidste romantikere i fodbolden i Danmark. Han er også en ærlig stemme, vi allerede savner i en stadig mere glat og personlighedsløs verden.

Ledelsen i FCK har vist, at det faktisk kan lade sig gøre at pille hårene af en skaldet. Men mon ikke karmaloven vil give Solbakken opbakning, når hans navn atter kan synges på et stadion fyldt af passionerede fodboldfans?