Krigsfilm lider af Matador-syndromet, og jeg er ingen fan

Tyskerne er ved at tabe krigen, og vores unge helt, spillet af Jannis Niewöhner, er på vej tilbage til Østfronten for at slutte sig til værnemagten efter sin orlov. Toget saboteres af polske partisaner, han slutter sig til en lille gruppe opgivende tyske soldater og deserterer så til russerne, hos hvem han prøver at skabe sig et nyt liv.

Det meste af filmen, den lange centrale del, er optaget i det sumprige Masurien i det gamle Østprøjsen, nu Østpolen, og den bygger på Siegfried Lenz’ delvis selvbiografiske roman, som han ikke havde held med at få udgivet i 1952, men som til gengæld kom ud efter hans død i 2014.

Den tyske ’Overløberen’ er en flot film, stor i slaget og med masser af grunker tydeligt konverteret i billeder og production value. Faktisk har jeg aldrig set det sønderbombede Berlin så flot genskabt som her – det må være digitalt, selv om det har mere krop, end CGI normalt har.