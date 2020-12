Hvorfor skal TV 2 gøre sine medvirkende til bondeknolde?

Marian og Bent har solgt deres hus og er flyttet permanent ind i luksuscampingvognen på Vorbasse Camping. Der er dømt hjemlig hygge med blomstrede gardiner, nips på bogreolen og en gedigen ovn, så Marian kan bage kager. Over 100 campingpladser i Danmark har folk boende året rundt, selvom det er ulovligt. Nogle bor der, som Bent og Marian, fordi de kan lide det simple liv, mens det for andre er deres eneste udvej. I TV 2’s ‘Trailerpark Danmark’ fortæller de begge slags historier. For Stina og hendes 11-årige søn er en utæt campingvogn på Corona Camping i Køge en nødløsning, efter hun har mistet sin lejlighed. Hun installerer sønnen og hans gamingudstyr i den udtjente og våde campingvogn, mens hun bruger alle kroppens kræfter på at holde modet oppe og tage verdens mindste jahat på. Mild udenpå og – ganske forståeligt – rasende indeni.

Corona Camping ledes af Michael og hans kone, og de er tilnærmelsesvis frivillige socialarbejdere. Der er plads til alle på campingpladsen. Selv dem, der stikker af fra regningen, har Michael kun sympati tilovers for, og så er campingvognen jo ledig til en ny trængende. Køge Kommune har da også ofte ringet til Corona Camping og bedt dem huse en borger, når den ikke selv havde ressourcerne, og derfor er det paradoksalt, at kommunen nu vil sætte en stopper for den ulovlige helårsbeboelse.

På Lolland ligger campingpladsen Degnehaven, der ligeledes tillader camping året rundt, og her finder man Mona og datteren Fanny. Det er lidt svært at beskrive dem uden at udstille dem. En fælde, programmet også falder i. Den bramfri pensionist Mona ses sjældent uden en smøg i mundvigen, uanset om hun sidder i bilen på vej ned over grænsen for at hente vodka, er på besøg hos »polakkerne« i nabovognen for at hente vodka, eller når hun står i campingvognen og ... viser sin vodkasamling frem. Hun lever rent ud sagt op til alle fordomme om deltagerne i et program, man meget lidt neutralt har valgt at kalde ’Trailerpark Danmark’.