34-årige Qiu er 'tilovers' som kvinde: »Jeg siger ikke, at du ikke er pæn, men du er gammel«

Med al respekt er du jo ikke en klassisk skønhed. Jeg siger ikke, at du ikke er pæn, men du er gammel«.

34-årige Qiu Hua Mei smiler anstrengt til kvinden, der ud fra salonens indretning med forelskede bamser og brudebilleder på væggen må forventes at være en ægteskabsrådgiver. Det er langtfra første gang, at Hua Mei bliver udskammet for sin alder. Som kvinde i Kina, er det samfundets og familiens forventning, at man bliver gift i 20’erne. Så er det ligegyldigt, at Hua Mei har brugt lang tid på at uddanne sig til advokat, og at hun fortæller, at hun faktisk slet ikke vil giftes.

Ugifte kvinder i 30’erne betragtes som unormale og udsættes for stigmatisering og mobning, hvor de kaldes for sheng nu, som betyder ’tilovers’. Hua Mei er en af de tre ugifte kvinder, der følges i den israelske dokumentar fra 2019 ’Kvinder tilovers’, som kan ses på DR TV.

Dokumentaren er forfriskende, fordi den ved at følge minoriteten af ugifte ’ældre’ kvinder afdækker stigmatiseringen grundigt uden at pege på én konkret årsag til den. Da Hua Mei besøger sin familie, bruger de det meste af tiden på at nedgøre hende for ikke at være gift. Hun bliver kaldt ’kræsen’, ’unormal’ og ’egoistisk’, og familiens enorme pres portrætteres tydeligt, da hendes mor beder hende om ikke at besøge familien igen, før hun er blevet gift.

Myndighederne udskammer også Hua Mei, da hun skal til læge. Her skal hun svare på, om hun er gift, ligesom lægen husker hende på, at når hun bliver 35 år, er hun blevet gammel, og udsigten til at få børn vil formindskes kraftigt. I Kina er det forbudt at nedfryse æg og bruge rugemor.