Datingprogram umyndiggÃ¸r voksne kvinder ved at kalde dem â€™pigerâ€™

Kærlighed er som et spil ludo, det handler om at slå de andre hjem. Er det ikke sådan, man altid har sagt? Nej, vent: Kærlighed opstår, når en mand vælger den bedst kvalificerede ansøger ud af en pulje. Heller ikke?

Det er måske ikke sådan, man finder kærligheden i virkeligheden, men inde i fjernsynet er dating lig med gamification. Deltagerne gennemfører baner for at avancere til næste level og ultimativt vinde præmien, prinsen på den hvide hest. Sådan er det også i TV 2’s ’Kærlighed hvor kragerne vender’. Prinsen er måske så meget sagt, men fire almindelige mænd fra Jylland er i hvert fald på spil. Ligesom i det nært beslægtede ’Landmand søger kærlighed’ har vi at gøre med et problem, der sådan set er ærligt nok: Mænd i provinsen har svært ved at finde nogen at gifte sig med. Kvinder i alderen 20-29 år er i undertal, mens København og Aarhus flyder over med singlekvinder.

I ’Kærlighed hvor kragerne vender’ er provinsen Thy, og mændene uden mager hedder Peder, Christian, Mathias og Jonas. TV 2 har sendt en busfuld kvinder til egnen og bedt dem vælge, hvilke af mændene de vil på speeddate med. Herefter er det mændenes tur til at spørge kvinderne, »om de vil med videre« til de famøse gruppedates, der er verdens mest unaturlige situation, medmindre man kommer meget i haremsmiljøer.

Nu kalder jeg dem kvinder. Det er egentlig mig, der gør dem voksne, for både de fire mænd og programmets speaker omtaler dem konsekvent som ’piger’. En lille detalje, der kun bidrager til at umyndiggøre dem.

Meget dating-tv bygger på Askepot-fortællingen om en mand, som kvinder med nærmest tvingende nødvendighed må forelske sig i, fordi han ’har hele pakken’. I det klassiske ‘The Bachelor’, der har 25 sæsoner på samvittigheden, udvælges en mand, der er så tæt på det kommercielle mandeideal som overhovedet muligt: veltrænet, rig og galant. Han eliminerer hver uge kvinder for til sidst at fri til den rigtige. Den slags mand er en meget sjælden pokémon, så derfor er mange kvinder naturligvis villige til at gå på kompromis med deres værdighed for at fange ham.