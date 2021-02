Bo Tao Michaëlis: En ironisk analyse redder dette program fra at være endnu et tyndbenet kulturtilbud fra DR

Første gang, vi hører om janteloven, er i forfatteren Aksel Sandemoses roman ’En flygtning krydser sit spor’ fra 1933. 10 bud i en fiktiv nordjysk provinsby. Med ligeværdig underdanighed, undertvingelse og uselvisk beskedenhed, en art asketisk mentalitet, som præger visse socialreligiøse fællesskaber. Fra lavkirkelige trossamfund til kommunistiske Tvind.

Loven anes desuden i den klassiske hybris-nemesis-tankegang gangbar i de fleste græske historier og tragedier. Liberalister har siden gjort janteloven til våben mod den misundelse, de ser i kollektive forestillinger om økonomisk ligestilling. Gerne et anvendt alibi for, at selv mislykkede direktører kan forlade deres misere og ruiner som multimillionærer.

Alt dette kunne programmet ’ArtyFarty: Alle hader janteloven’ have fortalt om. I stedet for at bruge tid på, at bestsellerforfatteren Jussi Adler-Olsen fodrede sine akvariefisk, fortalte gelassen om sin arrogance, væggen med krimipriser, det enestående i at være eneste danske forfatter i Armenien samt stor glæde ved vellyd i øret og fodbold på fjernsynsskærmen.

Jeg synes, at programmet med hensyn til sit emne var delvis præget af sjusket labilitet. Jamen hvad taler vi egentlig om, når vi taler om janteloven?

Det er helt klar en smagssag, om man kan lide Zissel Astrid Kjertum-Mohrs enfoldige spørgestil. Jeg kan se den gode hensigt. Jeg skal have den i små doser med fornuftige mellemrum. Ikke alt for tilrettelagt og naivistisk iscenesat. Som når hun for åben skærm konstaterer, at den sympatiske redaktør Marc-Christoph Wagner er tysker, og mon hun nu udtaler hans efternavn rigtigt?