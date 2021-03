Smukke kvinder snakker løs om at bolle. Men tænk, at tv om sex kan være så kedeligt

Jeg havde virkelig glædet mig til at se ’Skamløs’ på DR3. Måske skyldes det, at jeg netop har bestilt det tredje par bløde bukser og allerede under nedlukningen sidste forår kom til at sige til min kæreste, at han er blevet lidt som et møbel for mig, fordi vi er i samme rum uafbrudt.

Vi skændes stadig om, hvorvidt jeg sagde, at han var et bord eller en sofa, og hvad der er værst.

Så jeg satte miniserien på med en forventning om at føle mig lidt i live by proxy. Se på unge, smukke kvinder, der har en masse sex, gør sig fri af omverdenens blik og opdager, hvad der virker for dem.