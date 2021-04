Komikeren og de to dværge tager i forlystelsespark og på indkøb sammen. Pointen er fin nok. Det er bare ikke sjovt

Humor handler om at overskride grænser.

Om at skuffe forventninger, punktere fordomme eller spille bold med hævdvundne forestillinger. Så i disse identitetspolitiske skyttegravstider ligger det selvfølgelig lige til det kolde højreben at forholde sig til humoren og dens objekter med henblik på at se, om de nu også synes, det er skægt at blive gjort grin med.

Det forsøgte Signe Molde sig med, hvilket afstedkom en ganske håndfast shitstorm. For tykhuder skal man til zoologiske haver for at finde, også i overført betydning. Det har imidlertid ikke forhindret danmarksmesteren i standupcomedy, Simon Væver, i at gøre det samme med en serie programmer, hvor han først taler med og omgås diverse plagede grupper for derefter at lave komik på baggrund af det indsamlede materiale. Sådan en slags Jan Gintberg på tur, bare uden Jan Gintberg. Desværre.