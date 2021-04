Nu kan du endelig streame Harry Potter-filmene. Og måske få ødelagt din barnedrøm

Lad mig begynde med en lidt pinlig indrømmelse: Da jeg var yngre, drømte jeg om at være troldmand. Jeg forestillede mig, at jeg gik på trolddomsskolen Hogwarts, ikke en kommunal folkeskole med røde mursten og linoleumsgulv, og at jeg i stedet for at hakke mig igennem 7-tabellen svingede en tryllestav og kastede fede spells.

’Harry Potter’-filmene er nu igen blevet tilgængelige på en streamingtjeneste herhjemme, og da jeg for nylig genså dem, slog det mig: Måske var jeg ikke alene om denne troldmandsdrøm.

Og her mener jeg ikke de millioner af andre verden over, som ligeledes voksede op med J.K. Rowlings historier, elskede dem og formentlig også fantaserede sig væk i det vidunderlige univers.