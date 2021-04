Forrygende tysk dokumentar om Anden Verdenskrig viser ufattelige og meget sjældne filmklip

Nej, nej, nej. Jeg har skrevet det før, og jeg gør det igen: Vi bliver aldrig færdige med Anden Verdenskrig. Hverken den tyske ’skurkenation’ eller alle os andre, der er efterkommere af krigsgenerationen.

Til tid og evighed vil det store spørgsmål nemlig gælde: Hvordan kunne en enkelt mand og hans nærmeste støtter forføre en hel nation, et helt folk til at tro på et diktaturs herligheder, til at tro på racerenhed og et folks ophøjethed – og det i en sådan grad, at det berettigede en ’retfærdig’ erobringskrig, som kom til at omfatte det meste af verden? Hvordan i alverden kunne det gå til?