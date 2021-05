Glem Netlix, HBO og Disney. Serien 'Uforglemt' på DR er bedre end det meste af det andet lige nu

Nogle vil kunne finde på at bebrejde svenskerne Maj Sjöwall og Per Wahlöö, at de skruede op for realismen, samfundskritikken og den slags i deres krimier. For det betød et stykke ad vejen farvel og tobak til flamboyante mesterdetektiver med vokset skæg eller sirligt strikketøj og goddag til mismodige melankolikere med ondt i privatlivet og ganske ofte også både hang til spiritus og synlig Høng til camembert.