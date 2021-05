Speakerstemmen i 'Rigtige mænd' er som en træls onkel, der ikke kan tie stille og hele tiden forsøger at stjæle rampelyset

Konceptet er simpelt: Fire fede mænd skal tabe sig. Det hjælper en sundhedsekspert dem med. Gennem en række programmer følger vi deres kamp. Lykkes det at smide nogle af de mange kilo, komme lidt i form og droppe vanen med at spise kage til morgenmad?

’Rigtige mænd’ har efter den skabelon kørt i fire sæsoner på DR, og i årets sæson skal fire tykke mænd finde sig en makker at træne med. Med jævne mellemrum mødes de fire med sundhedseksperten Jakob Søndergaard.

De begynder i helt horribelt dårlig form, tykke, trætte og forpustede, når de i løb har taget tre trin op til en bager, så de sættes til at lave yoga for at mærke deres krop og bage rugbrød for at spise sundere. Undervejs kommer der flere udfordringer, og målet er sammen med makkeren at gennemføre et såkaldt adventure race.

Det er altid interessant at se, når mennesker udvikler sig, og det gør de her. Som mureren Rene, der bliver glad for at løbe, fordi det slukker uroen i hans hoved. Eller taxachaufføren Morten, der begynder at gå lange ture med en flise i rygsækken sammen med sin søn og fortæller, hvordan sønnen også vil have en ekstra flise i, når faderen tager det, og hvordan han er stolt over at være forbillede for sin søn. Nu.