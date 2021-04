Hvem er den anonyme ’Kiggerpige’, hvis sørgmodige gravsten står på Frederiksberg?

Hvis man nogensinde har gået en tur på Frederiksberg Ældre Kirkegård, har man måske bemærket et særligt gravsted. En firkantet gravsten med en bronzeafstøbning af en pige med store slangekrøller og et undrende og let sørgmodigt ansigtsudtryk. Under afstøbningen står der: »Søde elskede eneste lille Kiggerpige. Du var al hvor lys og glæde, som vi mistede ved det ulykkelige fejlbombardement paa Jeanne D’Arc skolen 21. marts 1945. Mor og Far«.

Journalisten Stine Ellerbæk har også bidt mærke i gravstenen og undret sig. For hvem er den anonyme ’Kiggerpige’? Hvad ligger bag det det særlige kælenavn? Hvad skete der egentlig på Den Franske Skole på Frederiksberg den dag, hvor 86 børn og 18 voksne mistede livet i slutningen af Anden Verdenskrig?

Ellerbæk har over den årrække, som det har taget hende at lave historien, fået fat i en række meget interessante kilder.

Stærkest står to kvinder, der som børn overlevede bombardementet: Inge Monberg og Alice Guldbrandsen fortæller om at flygte ned gennem skolens gange, om pludselig at få vished om vennernes død – og vigtigst: Hvordan børnene efterfølgende fik at vide, at tragedien skulle de bare glemme. En tavshedskultur, som har skadet dem begge psykisk.

Det er meget stærke historier. Og så er produktionen virkelig god, musikken velvalgt, så det er en meget behagelig lytteoplevelse.