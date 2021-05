Fræk studievært får Christiansborg til at klynke

Det var en fryd for ørerne, da Issa Mahmoud Jeppesen i sidste uge ristede Venstres Thomas Danielsen for åben radio. På grund af statsminister Mette Frederiksens håndtering af minksagen ønsker Venstre at stille hende for en rigsret, og baggrunden for det ønske ville Issa Mahmoud Jeppesen gerne have foldet ud.

Det seneste år har han været vært på det politiske magasin ’Slotsholmen’, der sender direkte fra kælderen under Christiansborg. Han overtog tjansen efter Bjarne Steensbeck, der nu er vært på ’P1 Morgen’, og fordi Bjarne Steensbeck i den grad har været med til at definere, hvad ’Slotsholmen’ går ud på, og nærmest oser af politik, kunne man godt være bekymret for, om Issa Mahmoud Jeppesen kunne få samme gennemslagskraft. Men det kunne han, og interviewet med folketingsmedlemmet Thomas Danielsen i sidste uge understregede, at nok går de politiske journalister rundt på Christiansborg, men tætte venner med politikerne er de ikke.