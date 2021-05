Man skal åbenbart være professor for at blive ringet op af P1

Da jeg var barn og skoleelev, var en professor noget særligt.

Han – for det var naturligvis en mand – havde skæg og briller og et viltert hår, var lidt forvirret, havde lang sort frakke på, en stok, en mappe og boede i en villa på Frederiksberg med en tilgroet have. Og så havde professoren en kone, der bagte boller og rystede blidt på hovedet ad sin distræte mand.

Af og til blev professoren inviteret i radioen eller fjernsynet for at analysere et eller andet problem, og så sagde han en mængde ord, som de færreste forstod. Derefter tog han tilbage til Frederiksberg og spiste nogle af professorindens boller og læste i sine tykke bøger.

I dag har vi over 2.500 professorer på de danske universiteter, ja måske langt flere, og de er ikke sådan at kende på gaden, for de har ikke længere viltert hår, lang frakke og stok. De ligner ’os andre’. Og så er der også kommet kvindelige professorer, og det gør det jo ikke nemmere.