DR3-programmet 'Mit hemmelige match' er nok nærmere et kaoseksperiment

DR 3 har lanceret anden sæson af deres såkaldte sociale eksperiment ’Mit hemmelige match’.

Underholdningsværdien i programmet er egentlig ret høj, men at kalde det »et eksperiment, der opstiller de optimale rammer for, at deltagerne kan finde kærligheden«, er måske lige at stramme den.

I programmet flytter ti singler ind i et kollektiv, under påskud af at de skal prøve at leve uden sociale medier i en måned. På baggrund af personlighedstests er deltagerne i hemmelighed blevet matchet på kryds og tværs, således at hver deltager har to potentielle ’kærlighedsmatches’ i huset.

Det virker ikke umiddelbart som de optimale rammer for at ’finde kærligheden’, men nærmere de perfekte betingelser for at skabe hammergodt tv.

Vi bevidner blandt andet et sandt trekants- eller måske endda firkantsdrama mellem deltagerne Emilie, Emil, Nikolaj og Amanda, som (spoiler alert) viser sig at være matchet på kryds og tværs.