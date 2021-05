Lucia Odoom: Kald nu bare tingene, hvad de er, DR

I tv-serien ’Sex and the City’ udbryder hovedpersonen, Carrie, på et tidspunkt, at »egern bare er rotter i smartere tøj«. Det er præcis den konklusion, jeg er nået frem til vedrørende DR’s såkaldte forskningsbaserede kærlighedseksperiment ’Mit hemmelige match’ og Viaplays 17. sæson af ’Paradise Hotel’.

I ’Paradise Hotel 17’ er en flok solbrune og veltrænede unge atter blevet sendt på luksushotel i Mexico. Med pool, bar og tilrettelagte intriger skal de spille en slags social skak. Parvis skal de hver uge stemme hinanden ud af hotellet i målet om i sidste ende at vinde helt op til en halv million kroner. Men programmet fungerer også som en karrierevej. Man kan gå derfra og blive influencer efter sin medvirken og få tusindvis af følgere på sociale medier og derved lukrative sponsorerede partnerskaber som for eksempel kviklånsreklamer.

’Paradise Hotel’ skildrer de økonomiske relationer, den slags venskaber, der giver gevinst. Og samtidig koger det over med sex, følelser og fest. Men programmet giver også et indblik i gruppedynamikker og almenmenneskelig psykologi, og det er så velproduceret og kløgtigt tilrettelagt, at man som seer investerer masser af følelser i deltagernes sejre og nederlag.

’Mit hemmelige Match’ startede i 2019 og er DR’s pastasalatudgave af ’Paradise Hotel’. Programmet minder påfaldende meget om et andet tv-program der hedder ’Alphaeksperimentet’, hvor en gruppe unge skulle flytte sammen i et hus, passe deres studier og liv ved siden af og blive filmet og iagttaget, imens de levede sammen i få uger. ’I Alphaeksperimentet’ herskede de smålige konflikter, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, at flertallet af beboerne ikke ville lade idealisten Marie få skyr til sin morgenmad.

I ’Mit hemmelige match 2’ følger vi ti unge singler, der skal flytte sammen i fire uger. De kender ikke selv på forhånd præmissen for deres eksperiment, men til sidst vil de få afsløret, hvilken slags eksperiment de har været udsat for. Jeg undres over, hvordan det kan komme bag på deltagerne, at de simpelthen har deltaget i et eksperiment, da man må formode, at de kender konceptet fra tidligere hvor deltagere gentagne gange er blevet udsat for et andet eksperiment end det de troede de gik ind til.