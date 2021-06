»Jeg er en sceneluder!«, siger han, selv om han gør sig umage for at være en god dreng og et forbillede

Findes der to mere umage medier end ballet og radio? Noget så visuelt orienteret over for et medie, der umiddelbart kun henvender sig til øret?

Man skulle ikke tro det, men podcastserien ’Alban’ på DR understreger lyden, som får os til at visualisere ting næsten stærkere, end hvis man så dem med øjnene. I seriens femte og sidste afsnit hører man Alban Lendorf børste tænder inden premierefesten for ’Frøken Julie’, der lige havde haft premiere på scenen for en coronanedlukket sal.

Lyden af et bifald bliver faktisk mere stormende, når det indre øje lægger det visuelle oven i. Lyden af, at Lendorf spiller en video med Mikhail Baryshnikov på YouTube og forklarer, hvorfor det er så smukt.