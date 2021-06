DR-program om madnørder hiver den hjem på charmen

Overalt i Danmark findes der mennesker, der brænder for madlavning«. Sådan indleder den lige lovlig overgearede speakerstemme programmet ’Madnørderne’, mens underlægningsmusikken brager af sted. Tak for at sætte ord på det indlysende, DR. Men der viser sig nu at være grund til at blive hængende, for serien, som over den seneste måned er blevet dryppet ud til masserne på både DR 1 og den digitale fætter DRTV, viser sig at være ganske veloplagt tv om lige netop madnørderi. Et emne, der ligger mig meget på sinde.

DR har samlet nogle af »de mest passionerede« af disse nørder (der altså findes overalt i Danmark, glem ikke det!), og de får lov til at, ja, nørde lidt igennem inden for hver deres gastronomiske felt. Vi kommer et smut til Risskov, hvor hjemmebryggersøskendeparret Amalie & Ida Maria Baadsgaard laver morgenmadsbajere. Et par kilometer mod syd derfra vil Mustafa Faour lave landets bedste falafel. Dybt inde i Rold Skov viser den veganske madblogger og kogebogsforfatter Johanne Mosgaard, hvordan man bager kager på en bund af grøntsager, mens den slagteruddannede restauratør Michael Museth laver alt fra leverpostej til hjemmerøget bacon i Folkets Madhus på Amager.