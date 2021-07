Derfor tåler Frost gensyn efter gensyn efter gensyn

Min gode ven Bo Tao Michaëlis plejer spøgefuldt at sige, at programlæggerne på TV 2 Charlie må gå ud fra, at kanalens seere alle til hobe er ramt af en eller anden form for demenslidelse.

Ellers ville man ikke genudsende de samme krimiserier igen og igen.

Om det er tilfældet, skal vi ikke kunne sige, men sandt er det, at kanalen for det grå guld efterhånden nærmest definerer begrebet båndsløjfe. Hver sommer er det krimisommer, med de samme koldblodige ugerninger, opklaret af de samme snarrådige detektiver.