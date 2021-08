Dronning Anne samler briterne, påstår tv-program. Det rene sludder!

Yorgos Lanthimos’ film ’The Favourite’ gjorde i skikkelse af den fremragende Olivia Colman den engelske dronning Anne verdensberømt som en kærlighedshungrende tyksak til fals for falsk smiger og smiskende sex fra veninder. Det sidste står til diskussion. Men hele denne film var fjenden i tredje afsnit af DR2’s serie ’Monarkiets myter’.

Her var vi nået til dronningen gift med den danske prins Jørgen/George, som ældre nok mest forbinder med marchen spillet i BBC under Besættelsen, siden jingle for Eurovision. Men Anne var meget andet end en overvægtig slikmund. Ifølge afsnittet samlede hun Storbritannien.

Allerede her mærkede jeg hensigt og blev forstemt. Storbritannien blev ikke samlet. Det blev brutalt skabt. Selvstændige Wales og Irland blev realpolitisk taget med erobringstogter, og som udsendelsen ærligt viste det, bestak Anne den skotske adel til at blive engelske lorder samt få del i det vordende kolonirige. Afsnittets bedste seance var en rødhåret skotsk mø, som vemodigt sang nationalskjalden Robert Burns’ elegiske digt om, at skotske drenge nok kunne stå mod engelsk stål, men ikke for engelsk guld.