Svensk Anders Agger-type opruller helvede på jord på Steiner-skole

Det er efterhånden en veldokumenteret sandhed, at nogle af de største overgreb er blevet begået med de ædleste hensigter.

For når somme har set lyset, blændes de af det i en grad, så de ikke kan se skårene og skærverne. Og de knuste mennesker – hvad enten det så er af sind eller krop – har de slet ikke øje for.

Det er den svenske dokumentarserie om Solvikskolen i Järna uden for Södertälje, der blev grundlagt i 1980’erne som et alternativ til den traditionelle svenske folkeskoles boglige pædagogik i forlængelse af ungdomsoprøret, et ganske øjenåbnende eksempel på. For den var glimrende for nogle, men til gengæld et helvede på jord for andre.