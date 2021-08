DR genopfrisker den historiske lærdom med humor og let ironi

Hvad er freden i Roskilde egentlig for en sag?

Mange moderne mennesker vil umiddelbart antage, at det er den stemning af ro og hverdag, som sænker sig over den sjællandske købstad, når den årlige musikfestival er overstået, og de hærgende horder efter at have drænet byen for alkoholholdige drikkevarer er draget hjem. Men det er altså ikke – ikke nødvendigvis i hvert fald – hvad Roskilde-freden dækker over.

Snarere er det den historiske begivenhed, der indtraf i det Herrens år 1658, da Danmarks kong Frederik III efter en kontrovers med Sverige måtte sluge en bitter pille fra den svenske monark Karl X Gustav. Vort land blev amputeret. Skånelandene og en række andre rigsdele blev afleveret til Sverige, og dermed var Danmarks status som nordisk stormagt en saga blot.