Henrik Palle: Det er en bimlende god dokumentar. Og grum. Faktisk decideret forfærdelig

I 1963, 11. februar, tog Sylvia Plath sit liv og gjorde dermed en ende på såvel sig selv som sit korte forfatterskab. Det skete i England, hvor hun boede med sin familie.

Kort forinden havde hun i et digt, der senere blev offentliggjort i digtsamlingen ’Ariel’, skrevet sætningerne: »Blodstrømmen er poesi/Intet kan standse den«. Men hun valgte ikke barberblad og badekar som metode. I stedet stak hun hovedet i en gasovn, efter omhyggeligt at have forseglet køkkenets døre med tape, så hendes to børn ikke kom noget til.