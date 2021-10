Lotte Andersen er giftig som en cobra i brunst

Har en patient, der viser sig at være ramt af terminal mavecancer, ret til at få det at vide? Er det i orden at antage, at en tilsyneladende virussygdom kommer fra en grønlandsk dreng, bare fordi han er fremmed? Er det i orden at vise affektion for en person af sit eget køn i det offentlige rum? Og er det rimeligt som kvinde at invitere sig selv til middag hos en jævnaldrende mand med den slet skjulte hensigt at få ham i kanen?

I dag ville vi uden at tøve svare klart nej til de to første spørgsmål og rungende ja til de to sidste.