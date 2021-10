Nå, men Michael virker da glad. Selv om han vist mere fik en diætist end en kone

Endelig nåede denne sæson af ’Gift ved første blik’ i mål efter at have kørt på flade batterier hele vejen. Det har simpelthen handlet for meget om krummer på køkkenbordet og for lidt om følelser, skriver Marie Andersen i denne klumme.