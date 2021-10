Han er nok den mest forhadte af alle engelske konger. Fed og uduelig, arrogant og doven, pyntesyg og pilrådden

Regency-perioden i Storbritannien er den tid, hvor prinsregenten regerede i stedet for sin far, George III, som blev anset for at være blevet sindssyg. Årene er officielt fra 1811 til 1820, hvor kongen dør og prinsen af Wales bliver til George IV. Men kulturhistorisk strækker man gerne tiden til at begynde i 1795 og ende i 1837, hvor dronning Victoria kommer på tronen.

Perioden har en særlig status i britisk historie. Lidt i retning af vor egen guldalder ses den som en epoke med stor kunst, malere, digtere og arkitekter. Via følsomme og fornuftige filmatiseringer er forfatteren Jane Austen blevet vor tids smukke ikon på dens douce tidsånd, dens aura af mode, manerer og ikke mindst romantik. Kloge kønne kvinder i krinoline, godsejere i høj hat og gule bukser og brave officerer i røde og sorte uniformer.