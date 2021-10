Tysk dokumentar løfter sløret for, hvem Franco egentlig var: Et dumt svin

Et af de besynderligste besøg i mit liv var dengang, jeg var i De Faldnes Dal nord for Madrid. Et mausoleum for Franco og Co., en slags museum og monument over hans sejr i Den Spanske Borgerkrig. Simpelthen rædselsfuldt, simpelthen smagløst i en morbid arkitektur, der heldigvis siden aldrig er set mage. Kronet af et gigantisk kors. Alt sammen bygget af taberne i Borgerkrigen, gjort til slavearbejdere for sejrherrens storhedsvanvid.

Generalissimo Francisco Franco var en lille mand, og måske er det hans størrelse og spanskhed, som i eftertidens øjne gør ham til en mildere diktator end både Hitler, Stalin og Mussolini. Herregud, har sikkert mangen en dansk charterturist sagt på vej til grisefesten et sted i Spanien. Franco har fået tingene til at fungere. Og uden ham sikkert kaos eller endnu værre kommunisme.