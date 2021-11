Man har efterhånden lyst til at tvangsfodre de dommere med juleroulader fra DanCake

Flere og flere mennesker fravælger det animalske i deres kost. Bliver vegetarer, fleksitarer, pescetarer eller sågar veganere. Af hensyn til klimaet og miljøet og de kommende generationer.

Det havde bagedyst-folkene så fået den idé at indlemme i temaet ’Kagetrends’, som om plantediæt var en dille på linje med yoyoer, kassebukser og granatæblekerner i alting. Deltagerne skulle bage veganske tærter, og de fleste af dem valgte at gøre, som de plejer, ved at benytte diverse former for Ersatz: soyafløde, vegansk æggeerstatning, margarine og andre industrielle vederstyggeligheder. Fordi det nu engang er lettere at bruge surrogat end for alvor at tænke ud af boksen.