Henrik Palle: Det er skarpt, det er smart, og det er smagfuldt

Hvis der blev uddelt straf til dommerne for at komme med klichéfyldte udtalelser, var Katrine Foged Thomsen blevet sendt hjem med en pose knuste brunkager til turen.

Hun fremturede nemlig op til den afsluttende mesterværksrunde med at bede om flotte kager, godt håndværk og gode smage. Her er tale om en stilren dumpning til ikke-prøven. For kunne man forestille sig en dommer i en kagekonkurrence, der ønskede tudegrimme, slet udførte og ilde smagende kager? Nej vel. Selv om det kunne være sjovt med en anti-bagekonkurrence, hvor det gik ud på at skabe så frygtelige kagerædsler som overhovedet muligt, sådan lidt i retning af de skrækkelige stykker smørrebrød, Sebastian Klein engang lavede i børnefjernsynet.