Han lovede at hjælpe jøderne på flugt, hvis de bare deponerede deres værdier og smykker hos ham til efter krigen

Hovedpersonen i Bertolt Brechts enakter ’Den jødiske hustru’ fra stykket ’Det tredje riges frygt og elendighed’ flygter til Amsterdam for at komme i sikkerhed for nazismen. Det blev en stakket frist. ’Anne Franks dagbog’ er det tragiske symptom på den forfærdelige skæbne, jøderne led i Holland under Anden Verdenskrig. Ud af 140.000 omkom 105.000. Selv om modstandsbevægelsen også her gjorde, hvad den kunne, for at redde dem, var den som så mange andre steder plaget af stikkeri, landsforræderi, intern strid, her og der skjult samarbejde med fjenden.

Ligesom i Danmark har Nederlandene drejet mange film om den tyske besættelse, som var noget værre end hos os. De fortæller om forfærdelige omkostninger og ulykkelige omstændigheder. De mest kendte er instruktøren Paul Verhoevens ’Hemmelig mission’ og ’Black Book’.