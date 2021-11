Hidsigproppen på 'Øen' er garant for den dårlige stemning

Nu tuder hun også. Der har ellers mest været mandagstrænerstemning og forargelse i luften, når jeg har set ’Øen’, men denne uge måtte jeg fælde en tåre, da den sønderjyske langturschauffør Jan roste den halvt så gamle fotograf Karin for at være sej og hjælpsom og aldrig at brokke sig. Det er ægte overskud at dele roser ud, når alle har underskud på samtlige af kroppens konti. Noget, ikke alle på ’Øen’ formår.

DR har igen sendt 14 danskere ud på et 30-dages ophold på en øde ø uden andet end hinanden og det selvudviklingspotentiale, de alle håber at indfri. Her har de medvirkende kun det sjov, de selv laver, og den mad, de selv skaffer. Deltagerne er delt i dem, der vil spille backgammon, og dem, der vil lege B.S. Christiansen. For hvad er vigtigst, føde på bordet eller åndelig stimulation? Det handler om at finde sin rolle i fællesskabet. Det værst tænkelige er at være overflødig. Undværlig som en petit four efter en 12-retters menu.