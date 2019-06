Manden bag de to mest anmelderroste danske spil vil revolutionere den globale spilindustri

To danske branchefolk vil demokratisere spilindustrien, så selv små firmaer kan lave store spil for flere spillere.

Når man spiller computerspillet ’Journey’, kan man opleve noget unikt. Spillet er i udgangspunktet kun for en enkelt spiller, der vandrer alene gennem en ørken mod et bjerg. Men hvis man i spillets virtuelle verden befinder sig tæt nok på en anden spiller – der i den virkelige verden sidder et helt andet sted og spiller spillet for sig selv – kan man pludselig se hinanden og kommunikere via musik.