Ensomheden er et frygteligt monster i nyt spil, der er kunstnerisk aflad for firmaet bag

Spilgiganten EA forsøger at slippe af med et dårligt image ved blandt andet at støtte mindre spiludviklere. Som f.eks. tyske Jo-Mei, der hellere end at tjene penge vil beskrive følelsen af ensomhed.

Cornelia Geppert var blevet til et monster.

Sådan oplevede hun det. Angst, vrede og særligt ensomhed havde forvandlet hende til noget mørkt, ondskabsfuldt og umenneskeligt. Hun så sig selv som en dæmon med røde lysende øjne og strittende hår. Det eneste spørgsmål, hun for alvor søgte svar på, var, hvordan hun skulle blive til et menneske igen.

Den oplevelse har Geppert i samarbejde med det lille tyske spilfirma Jo-Mei Gamesnu forvandlet til computerspillet Sea of Solitude. Man spiller ganske enkelt en ung kvinde, der er blevet forvandlet til et monster og er havnet i en anden verden. Her skal hun hjælpe andre monstre med blive mennesker igen – og samtidig finde ud af, hvordan hun selv kommer hjem. Alt sammen i en by slugt af havet.

»Det er det mest fyldestgørende at udtrykke de her følelser ved at vise det til mennesker gennem kunst«, siger hun selv.

Alle, der arbejdede på projektet, krængede deres sjæl ud og fortalte, hvordan deres egen angst, vrede og ensomhed manifesterede sig. I spillet er der således en gigantisk ensom fugl, et uhyggeligt altædende havmonster og en skægget kæmpe.

Afladsbrev?

Spillet er blot et af mange, som spilgiganten EA de senere år har støttet økonomisk via afdelingen EA Originals.

Særligt efter den seneste tids hårde kritik ved en politisk høring i England har spilgiganten haft brug for at skabe et bedre image udadtil. Efterfølgende har EA forsøgt at ændre retorikken omkring nogle af de mekanikker i deres spil, der bl.a. er blevet sammenlignet med hasardspil, der skal udnytte børn og unge.

Med EA Originals vil man gerne vise, at man er mere end en stor, ond, kapitalistisk og grisk megavirksomhed, og at man stadig går op i det kunstneriske ved spil. Det siger chefen for strategisk vækst hos EA, Matt Bilbey, til Games Industry.