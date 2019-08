Ikke alt lykkes i nyeste kapitel af legendarisk spil-serie, men det er stadig voldsomt tilfredsstillende at pløkke nazister

5 ting, du skal vide om Wolfenstein

1Hagekors i Tyskland.’Wolfenstein 3d’ var forbudt i Tyskland. De senere titler har haft en særlig tysk version, hvor førerens ikoniske overskæg er væk og hagekorsene er trekanter. Tyskland har nu lempet på reglerne for spil, som man længe har gjort med film. ’Wolfenstein: Youngblood’ findes dog stadig i en tysk og en international version.

2Ikke født som skydegalt spil. Før Id Software cementerede førstepersonsskydespil som genre, var der allerede udkommet to Wolfenstein-spil i 1980’erne. De var blandt de første spil i verden, hvor man metodisk og langsomt sneg sig rundt, forklædte sig og bestak sig vej gennem et spil.

3Okay at massemyrde folk. Spillet har fået kritik for at være blodigt, men er sjældent blevet anklaget for at anspore til vold. Derimod blev udviklernes andre spil, ’Doom’ og ’Quake’, hvor man dræber rumvæsener, anklaget for at være årsag til skyderiet på Columbine High. Så længe man skyder nazister, er det tilsyneladende okay.

4Et af de bedste multiplayerspil. Selv om serien primært er kendt for sit stramme fokus på singleplayeroplevelsen, havde ’Return to Castle Wolfenstein’ fra 2009 en multiplayerfunktion, der af mange stadig anses for at være en af de bedste nogensinde.

5Få skydespil er lige så hurtige. Wolfenstein 3d udmærkede sig ved at vise flere billeder per sekund end andre spil, hvilket gav et øget tempo. Mens mange skydespil i dag handler om taktik, præcision og korrekt våbenhåndtering, giver Wolfenstein mulighed for at glemme alt det og gå amok.





