Længe ventet satsning om vikingerne begår en fatal brøler

Mit navn er Eivor Wolf-Kissed.

I det nye computerspil ’Assassin’s Creed: Valhalla’ er jeg en skjoldmø fra 870’ernes Norge, der sammen med min fosterbror, Sigurd, er rejst over havet til England for at plyndre de kristne klostre for alt deres guld og for at indlede et nyt liv på vores og vores klans egne præmisser.