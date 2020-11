Danmark lukker ned. I Minecraft

Det er ret fascinerende, hvad det er lykkedes folk at bygge og konstruere i det systemiske og legoklodslignende computerspil Minecraft. Et ur, ’Titanic’ og et helt land.

Nu lukker verdens første 1:1 digitale genskabelse af en nation så. Det er Danmark i Minecraft, der forsvinder fra serverne 31. december i år.

»Vi kan nu konstatere, at modellen er utidssvarende. Derfor er tiden til at sige farvel«, skriver Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på sin hjemmeside.

Danmark i Minecraft er bygget tilbage i 2014 af 4.000.000.000.000 virtuelle byggeklodser på baggrund af virkelige data fra GeoDanmark, Dagi, Danmarks Adresser samt Danmarks Højdemodel.

Alle landets veje, bygninger, lygtepæle – selv hegn er med. Modellen var oprindeligt designet til at vise potentialet i den store mængde frit tilgængelige data og kunne anvendes i skolesammenhæng.

Danmark i verdenspressen

Styrelsen fik positive tilbagemeldinger fra både børn og lærere, men blev også opdaget af udlandet.

Kort tid efter lanceringen skrev både CNN, BBC og Bloomberg om det digitale Danmark.

Spillere fra stort set hele verden besøgte vores land i Minecraft, og det blev sågar også en verdensomspændende historie, da en gruppe amerikanske cyberterrorister bombede landet og plantede det amerikanske Stars and Stripes flere steder i den danske muld.

I de første to måneder alene var der 300.000 unikke downloads af modellen og mere end 30.000 besøgere på serverne. En kort video med instruktion på Kortforsyningens hjemmeside har fået knap en million visninger.

Danmark i Minecraft kan downloades fra Kortforsyningen indtil 31.12.2020. Det er stadig tilladt at benytte de downloadede data efterfølgende.