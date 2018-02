Politikens Kunstkritikerskole: Anmeldelser af 'Lazarus'

Det er fortvivlelsen, som kun kan lindres ved tro. På den måde er figuren faktisk opbyggelig i sin konfronterende gestalt, som er inspireret af Bertel Thorvaldsens Kristus-figur i Vor Frue Kirke. Hvor Thorvaldsens skulptur i sin marmorhvide kødfylde signalerer nåde og evig frelse, er Lemmerz skulptur en Gollum-agtig budbringer fra de dødes rige: vejen til frelse går gennem smerten.

I hospitalets kunststrategi er der afsat 39 mio. kroner til kunst på et nyt hospitalsområde, som skal være færdigt i 2025. Værker, som skal opmuntre patienterne, tale til krop og intellekt og skabe distraktion fra patientrollen, er de erklærede mål. For medarbejderne skal kunsten stimulere i arbejdsdagen, opfordre til samtale og debat og styrke fællesskabet.

Vist taler skulpturen til både krop og intellekt. Men i Lazarus tyngende nærvær får man på fornemmelsen, at det rager Lemmerz at distrahere: Hans ærinde er som altid konfrontationen. Som sådan er placeringen af den skuende Lazarus ved hospitalets eksistentielle nulpunkt velvalgt, omend ikke helt i tråd med Bispebjerg Kunstforenings politisk korrekte målsætning. Og det er kun godt.

Masser af krop, men ingen sjæl

Christian Lemmerz’ statue har en provokerende og rå dobbelthed. Lazarus giver håb og tager det væk igen.

Af Kristoffer Glavind

Der er en sød duft af opkast I venteværelset i bygning 7A på Bispebjerg Hospital, hvor patienter parkeres mens de venter på deres tid i Stomiambulatorium K i kælderen. Derfor bruger mange patienter ventetiden ude i den friske vinterluft.

Da jeg går ud gennem de automatiske skydedøre, møder jeg en let duft af tobak, en taxa i transit og sorte sener på en stor afskrællet ryg. Ryggen tilhører Christian Lemmerz’ statue Lazarus.

Historien om Lazarus er på én gang et ultimativt håb og et skrækscenarie. Da Jesus i Johannesevangeliet genopliver sin ven Lazarus, efter han har været død i fire dage, bliver miraklet symbol på Vor Herres magt og det evige liv.

Siden har både forfattere, digtere og musikere spekuleret i, om Lazarus i virkeligheden er mere zombie end salig. Senest har både Nick Cave og David Bowie brugt myten om Lazarus. For hvad er der tilbage, hvis kroppen er levende, men sjælen er død?

På et hospital er forskellen på at være genopstået og grøntsag evig aktuel. For her kæmper nogle patienter for at leve, mens andre kæmper for at dø.

På Bispebjerg Hospital er Lazarus lige stået op af sygesengen, og placeret på en to meter høj piedestal. Den måde han breder armene ud ned mod beskueren, minder mig om Thorvaldsens verdensberømte udgave af Jesus. Den Jesus som ifølge bibelhistorien har frelst ham. Men i modsætning til Jesusstatuen byder Lazarus arme ikke ind og hans blik ikke velkommen. Lazarus står med afskrællet hud, halter skævt på det højre ben, og kigger ud over hospitalet med et tomt blik.

Det giver et uhyggeligt og kraftfuldt udtryk, som ikke kun viser helbredelsen som frelse. Med Lazarus pakker Lemmerz ikke hospitalsopholdet ind som en gave, men viser på brutal vis, at hospitalet er lige dele liv og død.

En kemopatients velkomst

Christian Lemmerz’ statue ”Lazarus” står anonymt foran Bispebjerg Hospital og byder velkommen, men den forsvinder imellem de hvide kitlers travle skridt og de sorte sinds tunge skridt.

Af Jacob Thue Stenager