Politikens Kunstkritikerskole: Anmeldelser af '68' og 'Hospitalet'

Hospitalet Teater Sort/Hvid. Tekst: Christian Lollike, medforfatter: Sigrid Johannesen. Iscen.: Runar Hodne. Scen.: Franciska Zahle. 16. marts-14. april.

68 - et øjeblik var en anden verden mulig Koncept: Sort/Hvid og Det Kgl. Iscen.: Christian Lollike. Musikalsk iscen.: Tammi Øst. Scen.: Bente Lykke Møller. Musik: The Beatles, Nico, Led Zeppelin, The Rolling Stones Bob Dylan, Jimmy Hendrix m.fl. Musikmiks: DJ Turkman Souljah. Lys: Mikael Sylvest. Lyd: Rasmus Kreiner. Til 23.5.

ABSURD OPSTØD

Afføring, opkast og sondemad sprøjter rundt i Christian Lollikes vellykkede protestforestilling, der tager temperaturen på hospitalernes arbejdsvilkår.

Af Jonas Hellesøe Christensen

Rundt på hospitalsgangene spøger ligblege mennesker med røde udslæt i ansigterne. Men det er ikke indlagte patienter. Det er det stressede personale, der må finde sig i overarbejde og underbemanding, for ikke at tale om umulige krav, stramninger og utilfredse patienter. Ikke så underligt, at det hele hænger dem langt ud af halsen.

Desværre er der ikke meget, de kan stille op. For hvad ville der egentlig ske, hvis sygeplejerskerne og lægerne gik i strejke? Ville de syge bare få lov at falde døde om? Og er samfundet derfor indrettet sådan, at hospitalspersonalet slet ikke kan strejke?

Den slags spørgsmål rejser manuskriptforfatter Christian Lollikes 'Hospitalet', og det er i sig selv grund nok til at tage ind og se forestillingen på teater Sort/Hvid. Men det er langt fra den eneste grund.

Optimering mig i røven…

»Vi må skærpe vores omstillingsparathed i spidsbelastningsperioder«, erklærer gruppelederen (Patricia Schumann) på personalemødet, og ingen forstår, hvad det betyder, og selvfølgelig betyder det overhovedet heller ingenting. Men lederen har været på kursus og lært om 'strategy plans', 'redskaber til optimering' og andre business management buzzwords, der er lige til at brække sig over.

Og her er forestillingens systemkritik præcis: Hospitalerne bliver kørt som virksomheder og ligger under for de samme krav om konkurrencedygtighed og unuancerede topresultater. Men hospitalet er ikke en almindelig virksomhed. Der er etiske forpligtelser, og man må medregne »den menneskelige faktor«, som en læge forsøger at forklare for en rasende patient i forestillingens begyndelse.

...eller i posen

Det er med blandede følelser, at man følger hospitalspersonalet løbe rundt og tage sig af den ene urimelige, vanvittige eller ulækre opgave efter den anden. Man skiftevis væmmes og griner og føler sig ofte opgivende eller forurettet på sygeplejerskernes vegne.

Man kan heller ikke undgå at føle sympati for den småtossede mand (Kristian Holm Joensen), der vågner og opdager, at hans røvhul er blevet syet sammen. Han må lære at leve med en stomipose, og det er både sjovt, rørende, tåkrummende og klamt, når han ikke kan finde ud af at tømme den og sætte den ordentligt fast igen. Lollike er nemlig ikke bange for at operere med kropsvæsker, og afføringen sjasker rundt, mens patienten desperat skriger: »Jeg vil have mit røvhul tilbage!«

Underholdning eller førstehjælp

Imens bliver tilstandene på hospitalet mere og mere absurde. Hospitalsklovnene har mistet gnisten, og den del af personalet, der klarer sig bedst, er de apatiske. Resten må indlægges med skader, sindssygdom og stress, men på deres egen afdeling – så kan de jo lige give et nap med, når der er travlt. Ironien er så tyk, at man kan skære i den. Med eller uden skalpel.

Til slut bryder en af sygeplejerskerne den fjerde væg og siger direkte til publikum:

»Bare rolig, det er ikke noget, der sker i virkeligheden« – en sarkastisk metakommentar, der skal vise, at stykket er bevidst om sine egne overdrivelser, men at problemet ikke bliver mindre af den grund.

Forestillingen forbliver dog mest af alt underholdning. Skal den rigtigt give nyt liv til sygepersonalets protester, skal hospitalsklovnenæsen skiftes ud med en defibrillator, der for alvor kan sætte stød i kritikken.

Alvorligt for sjov

Hospitalet er en humorfyldt dissekering af de urimelige vilkår på en af landets mest pressede arbejdspladser og en stikpille til både magthaverne og alle os andre, der bare forventer, at tingene hurtigt bliver ordnet for os, når vi dukker op på sygehuset.

Det er en plat og ublufærdig metafor, når sygeplejersken hjælper med stomiposen og får sprøjtet tynd afføring lige i ansigtet, men det er også modigt, højaktuelt og, overraskende nok, sjovt. Alle løjerne tangerer en overdosis, men karaktererne er velskrevne og velspillede nok til at forblive troværdige. Og selvom forestillingen måske ikke kommer til at rykke på noget i debatten om hospitalerne, giver Lollike sit publikum recept på en styrkende mikstur af lige dele kritik og komik.

INGEN TUR NED AD MEMORY LANE

Instruktøren Christian Lollike har en lang liste over verdens sorger. I forestillingen '68' er det kun effektivt, når billeder og ord får en poetisk kraft.

Af Csongor Szabo

Der er ikke psykedeliske hvirvler og blomster i Bente Lykke Møllers flotte scenografi af Christian Lollikes nye produktion '68' i Skuespilhuset. Opsætningen, der møder publikum, er en poleret og uberørt hvid kube; et rum mere her og nu end anno 1968. Mikrofoner, spredte instrumenter, og et bord med et lydsystem er de eneste kontraster til de skinnende hvide vægge.

Når skuespillerne optræder, kryber de til deres mikrofoner med deres instrumenter, som en gruppe velklædte og musikalske zombier, direkte fra vores kollektive fortids kirkegård. Silhuetterne er fra 60'erne, men de er konservative og farverne er afdæmpede pasteller. Ikke en eneste hippieponcho eller bandana er i syne.

På den anden side skjuler langt hår - symbolet på ungdommens oprør - skuespillernes ansigter helt. Det er et godt billede i åbningsscenen, inden de springer ud i forestillingens første musikalske nummer. Håret synes at gøre dem lige dele blinde og dumme. Mens de står overfor os, ser de ud til at være i en akut tilstand af at skue bagud i både tid og rum.

Derefter fjerner Karen-Lise Mynster sin paryk helt, stopper musikken og fortæller os, hvor pisseirriteret hun er over den hyggelige selvtilfredshed med den universelle 68'er-kærlighed. Det er godt, og det er en forudsætning for, at forestillingen handler om mere end bare nostalgi.

Mere punk end rock'n'roll

Sangene er heller ikke sentimentale. DJ Turkman Souljah, som mixer dem live, har opdateret arrangementerne, så de lyder grungy, ru, med et underlag af elektroniske toner: ofte mere punk end 60'er rock'n'roll. For eksempel stønner og skriger Sicilia Gadborg Høegh sig igennem teksten til 'White Rabbit' fra Jefferson Airplane om et vildt syretrip.

Gennem en forvrængende mikrofon leverer den kraftfulde Marie Dalsgaard en straffende akustisk punch med 'Waiting For The Sun' af The Doors. Der er ingen tvivl om, at sangens 'Waiting for you to tell me what went wrong', resonerer stærkt med tiden.

Forestillingen er dog stadig en aften af klassisk musik-teater, hvor det primære koncept er at sang følger sang i hurtig rækkefølge. Vi klapper og nynner sammen, når vi genkender melodierne. Så Lollikes (og Tammi Øst som medinstruktør) iscenesættelse balancerer mellem ren underholdning og en mere seriøs refleksion.

Nemlig at gennem disse gamle sange om fri kærlighed, protest, oprør og ædle motiver udtrykkes en vision der handler om den tid vi lever i nu. De fleste af sangene har tilstrækkelig dybde til at lyde så relevante som nogensinde. Skuespillerne er alle gode, også som sangere og musikere.

Tragedier i verden, politik i teatret

Mærkeligt nok, med nutidspolitikkens ankomst farer forestillingen vild. Dramaturgien følger slavisk opskriften: skuespillerne synger en sang, så stopper en af dem, kræver opmærksomhed af medspillerne, bryder ud i en veludført tirade om uretfærdigheder og dysfunktion i vores politiske og økonomiske systemer, mens de andre ignorerer ordene, eller kigger væk - ligesom samfundet som helhed. Spændingen udløses ved at næste sang begynder; og sådan går det videre.

Ved publikum ikke, at tingene er ved at falde fra hinanden? Jo vi gør. Kender vi ikke til den enorme ulighed i vores tid? Jo, desværre. Til de forfærdelige og farlige demagoger? Den forgiftede planet? Vores egen fordummende narcissisme?! For mig er det at prædike til folk der allerede er overbeviste.

Christian Lollike har retfærdige synspunkter, men det kan være en glidebane at være manifestpolitisk i teatret: Er der stadig noget, der ikke lyder som banaliteter i den sammenhæng? Scenerne uden poesiens transformerende magt er lige så lidt inspirerende eller effektive som kedelige politiske slogans.

Derudover har forestillingen mindst tre slutninger; der er et vaginalt manifest, som jeg godt kunne undvære; og en instruktør skal altid være forsigtig med at sætte et barn i spotlight i en forestillings finale: det er et billigt effektmageri. Men så er der den skarpe fortolkning af Bob Dylans 'Masters of War' i slutningen. Der siges meget - med få ord.

Det, der virkelig går rent ind i forestillingen og helt generelt, er kunstens radikale, kompromisløse, og oprørske kreativitet som aldrig undskylder. Dette, som intet politisk system kan tæmme, og heller ikke kan reduceres til nogen politisk agenda. Det har vi brug for, både inden for og uden for teatret. Jeg siger: »Bring it on - rock and roll!«

TØR DU BLIVE INDLAGT PÅ FREMTIDENS HOSPITAL?

Christian Lollikes satire over det store, stygge sundhedsvæsen er et usofistikeret men effektivt og galgenhumoristisk debatindlæg, der ikke lader tvivl om pointen: Hvis ikke vi lader sundhedsvæsenet få et pusterum, bliver det værst for os selv.

Af Nina Branner

To dage efter jeg havde været inde og se så Hospitalet, lod jeg mig indlægge på Amager Hospital.

Nej, det var ikke stomien, som i forestillingen eksploderer i ansigtet på en sygeplejerske og overstænker hende med tyk, brun afføring, der havde givet mig mavekneb. Heller ikke Kjartan Hansen i rollen som Freakazoid-lægen, der overmedicinerer og umyndiggør en døende, ung kvinde havde givet mig psykiske mén.

Jeg havde en måned forinden bestilt en kikkertundersøgelse af min mave. Ved sådan en fører lægen en kikkert op i ens anus for at se, om der skulle være noget på færde i tarmsystemet.

Egentlig var jeg ikke nervøs. Men da jeg hev bukserne ned og lagde mig på briksen med to sygeplejersker og en læge ved min side, skyllede minderne fra den altid provokerende Lollikes forestilling ind over mig i mareridtsagtige glimt:

Patienten, som fik sit anushul syet sammen ved en fejl, for der var ikke tid til at indhente en second opinion. Den alvorligt syge mand, der blev holdt kunstigt i live, fordi månedsraten for operationer var oversteget. Og sygeplejersken, som blev indlagt på sin egen arbejdsplads med stress, men som måtte springe ind som vikar, når det brændte på.