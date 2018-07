Undersøgelse: Danskerne har bedre råd til kød end noget andet folk Dansker på laveste lønsats skal i gennemsnit kun arbejde 1 time for at købe ét kilo oksekød. Dermed har de fattigste bedre råd til kød end noget andet land i verdenen ifølge ny undersøgelse. I Indien skal arbejderen arbejde i næsten tre dage.

Der skal kun én times arbejde til, før en dansker på laveste løntrin kan få råd til et kilo oksekød. Vi skal kun arbejde 20 minutter for at få råd til et kilo blandet kyllingelår og bryst og kun 42 minutter for at købe et kilo svinekød.

Det viser en opgørelse af 52 landes priser og lønninger lavet af onlinecateringspecialisten Caterwings.

Det gør os - ifølge undersøgelsen - til det land i verden, hvor de dårligst lønnede bedst har råd til at købe kød og fisk. Undersøgelsen tager dog ikke hensyn til indkomstskat, men kun folks bruttolønninger.

Caterwings såkaldte 'Meat Index' har fundet fulde priser på 13 forskellige stykker kød - for svinekød f.eks. skinke, kotelet og pølser - og derefter fundet en gennempris for kødtypen. Samtidig har 'Meat Index'et indsamlet mindstelønninger i de 52 lande.

Danmark ligger for alle kødtyper øverst i tabellen som det billigste land i undersøgelsen, bortset fra fisk, hvor svenskerne skal arbejde lidt mindre end os for at få råd til at kilo blandet rejer, hvid fisk og laks.

I toppen ligger også højtlønslande som Norge og lande med stor kødproduktion og lave kødpriser som Australien, Irland og New Zealand.

I bunden finder man lande som Indien, Indonesien, De forenede Arabiske Emirater og Rusland, hvor priserne godt nok kan være 30-50 billigere, men hvor minimumslønnen er meget lav.

I Indonesien skal en arbejder på mindsteløn arbejde 23 timer for at tjene penge nok til et kilo oksekød, i Indien 10 timer for at købe et kilo kylling og i Egypten hele 44 timer for at tjene til et kilo blandet fisk og skaldyr (det kan dog skyldes, at Caterwings har udvalgt tre fisketyper, der ikke er særlig tilgængelige i landet).

Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, siger, at undersøgelsen overordnet »ser rimelig ud«.

»Danmark har en meget høj mindsteløn, så derfor skal man – alt andet lige – ikke arbejde ret længe for at få råd til at købe kød«, skriver han i en mail.

»Undersøgelse viser en troværdig tendens, men man kan altid sætte spørgsmålstegn ved, om kødprodukterne kan sammenlignes mellem landene (samme kvalitet?), og om indkomsten (her mindstelønnen) er repræsentativ for indkomsterne«.

Vi er 27 pct dyrere

Det sidste kan Caterwings have haft lidt knas med: Danmark har f.eks. ikke nogen officiel mindsteløn, i modsætning til mange andre lande. I de tilfælde bruger Caterwings den »gennemsnitlige løn for faglærte eller ufaglærte arbejdere«.

I Danmarks tilfælde ender de på en mindsteløn på 150 kroner, hvad der er noget over de 120 kroner, som f.eks. frisørmedhjælpere eller ufaglærte arbejdsmænd i byggeindustrien får i Danmark.

Selv med en justeret mindsteløn ligger Danmark dog på en førsteplads med hensyn til priser på oksekød, mens vi falder til andenpladsen på svinekød.

Uanset hvad slår undersøgelsen en pæl igennem forestillingen om, at fødevarer skulle være meget dyre i Danmark. I gennemsnit er vi godt nok det 13. dyreste land ud af 52. Vores kød og fisk er 27 pct. dyrere end gennemsnittet for landene, blandt andet takket være vores 25 pct. i moms. Men i sammenligning med lønnen betyder det ikke så meget.

»Fødevarer spiller en meget lille rolle for vores samlede købekraft. Kun godt 10 pct. af den samlede indkomst i Danmark bruges på fødevarer. På lang sigt falder realprisen - altså prisen korrigeret for inflation - på fødevarer, og det skyldes både produktivitetsstigninger i landbruget og en betydelig international konkurrence. På den måde giver de billigere fødevarer mulighed for os danskere at bruge flere penge på fritid, bolig, rejser, elektronik m.m«, siger Henning Otte Hansen.