Aktindsigt giver et sjældent indblik: Arla bestilte deltagere til regeringens madtopmøde Regeringens internationale topmøde World Food Summit skal gøre fødevareproduktionen og forbruget mere bæredygtigt. Men en aktindsigt afslører et andet formål: at sælge mere mælk og kød til udlandet. Det er ’rent teater’, tordner Greenpeace.

Torsdag morgen ankommer ministre, topembedsfolk og madeksperter fra hele verden til Christiansborg for at deltage i World Food Summit 2018. Det er regeringens stort anlagte, internationale prestigeprojekt, der skal skabe »bedre mad til flere mennesker« og endda ende i en slutmødeerklæring underskrevet af stater, byer og organisationer om, hvordan vi konkret løser fremtidens store ernæringsudfordringer og støtter FN’s bæredygtighedsmål. Men en aktindsigt, som miljøorganisationen Greenpeace har fået i kommunikationen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Arla, antyder, at der også er et andet formål med mødet: at give mejerigiganten adgang til specifikke udenlandske ministre og topfolk.

Dokumenterne giver et sjældent indblik i, hvilken indflydelse Arla har i Danmark, og hvordan lobbyisme konkret foregår, siger flere eksperter.

Mailudvekslingen er foregået over foråret og sommeren. I en mail fra 4. maj skriver ministeriet, at det gerne vil invitere ministre fra Indonesien, Nigeria og Bangladesh. Det er tre lande, der ifølge Arla selv er nogle af de største og mest hastigt voksende markeder uden for Europa.

»Hvis I har forslag til specifikke myndighedspersoner, som er relevant at invitere til topmødet, så hører vi det meget gerne«, skriver en fuldmægtig.

Hertil svarer Arlas global public affairs director, Dinna Aamand Hansen:

»Som aftalt på telefonen, så er vi meget interesseret i, at der er deltagelse på højt niveau fra Indonesien, og vi foreslår, at der sendes invitationer til følgende«.

Her følger navnene på landbrugsministeren og direktøren for afdelingen for ’processering og markedsføring af landbrugsprodukter’ i det indonesiske landbrugsministerium.

Ministeriet har allerede inviteret ministeren, men sender nu også en invitation til direktøren. I sidste ende kommer de indbudte fra Indonesien ikke til Danmark.

I en anden mail skriver Arla, at de ønsker »bilaterale high level-møder« med en række deltagere, men det kan aftales over telefonen. I en tredje mail fra ministeriet antyder formuleringen, at Arla har ret til at ’invitere’ deltagerne:

»Ambassaden i Bangladesh spørger, om Arla ønsker at invitere en specifik minister? De foreslår landbrugsministeren, Matia Chowdhury, som du skal have snakket med Signe om«, lyder det.

Rent skuespil

Greenpeace har anmodet om aktindsigten, fordi de har fundet det påfaldende, at World Food Summits program er »renset for alt, der handler om vores forbrug af kød og klimaet«.

»Mailene mellem Arla og ministeriet viser, at det er rent teaterstykke, de opfører, hvor de iklæder sig grønne klæder og målsætninger. Men bag kulisserne handler det om at sælge mælk og animalske produkter til andre lande«, siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace.

Ifølge adjunkt på CBS Anton Grau Larsen, der i 2015 blev kendt for sin kortlægning af den danske magtelite, er det ikke overraskende, at ministeriets og Arlas interesser synes »at smelte sammen« i denne sag. Ifølge forskernes kortlægninger over magtens netværk ligger Arla højt i hierarkiet i Danmark.

»Formuleringerne i mailene viser jo, at ministeriet ser sig selv som nogen, der gerne vil gøre Arla en tjeneste. Det interessante er, at det er så direkte, umaskeret og ligetil«, siger han.