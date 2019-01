Vintest: Her er de bedste alkoholfrie vine

Markedet for alkoholfrie vine vokser, men er de værd at drikke? Vinanmelder Thomas Ilkjær har smagt sig igennem bobler, hvide og røde vine uden procenter.

Januar er selvransagelsens, slankekurenes og afholdenhedens højtid. Og for nogle omfatter dette også alkoholen og det, der på moderne dansk kaldes for en hvid måned – eller i hvert fald en alkoholfri uge eller to.

Afsværgelse af alkohol kan naturligvis have mange andre gode grunde: graviditet, bilkørsel, medicin, religion, ubehag ved påvirkning, afsmag for alkohol. Der er masser af årsager til at søge alkoholfrie alternativer, og dem kan man finde blandt alskens safter, læskedrikke og øl – eller spiritus (sic). Her skal det dog for overskuelighedens skyld handle om kategorien alkoholfri vin.

Det er egentlig lidt af en selvmodsigelse, al den stund at EU’s definition på vin fastslår, at dette produkt fremkommer ved hel eller delvis alkoholisk gæring og har et alkoholindhold på minimum 4,5 pct. Danmark og en række andre EU-lande har dog lavet en undtagelse og tillader betegnelsen alkoholfri vin, men der er også lande, hvor begrebet ikke er tilladt. Der er ingen lovmæssig fastsættelse af, hvad dette konkret indebærer, men Fødevarestyrelsen anbefaler, at produkter, der bruger denne betegnelse, maksimalt indeholder 0,5 pct. alkohol.

Sådan gjorde vi. 9 importører indsendte i alt 42 alkoholfrie vine. Blandt disse valgte Thomas Ilkjær de fire bedste i hver af de tre kategorier mousserende/perlende vin, hvid-/rosévin og rødvin. Vinene er bedømt ud fra deres kvalitet inden for denne genre og i forhold til deres pris. Forhandlerne er alkoholfributik.dk, DK Vinimport, Juuls Vin, Gobivin, Skjold Burne, Vildmedvin, Vinspecialisten.



Sådan fjernes alkoholen

30 af de 42 testede vine skilter da også med 0 pct. på etiketten, mens resten ligger på 0,5 pct. eller under.

Til testen udbad vi os udelukkende druevin, men flere af de indsendte flasker skiltede ikke med betegnelsen vin men angav på bagetiketten, at der var tale om druemost. For langt hovedparten gjaldt dog, at der var tale om gæret druemost, altså vin, der har fået fjernet al eller næsten al alkohol.

Til dette findes der en række metoder, og det er et felt, som det seneste tiår har været genstand for megen interesse og forskning. Det er godt nok ret enkelt at fjerne alkoholen, men det er mere end vanskeligt at gøre dette uden at fjerne en masse andet også og dermed grundlæggende ændre på produktets stil og kvalitet.

Man skelner mellem metoder, der benytter sig af filtrering, og metoder, der anvender vakuum og vanddamp – eller en kombination af disse. Filtrering gennem en membran ved hjælp af omvendt osmose er den billigste og mest enkle metode til at fjerne alkohol, og den er derfor populær men anses også for den, der fjerner mest aroma, smag og tekstur. Spining cone, osmotisk destillering, Centritherm og Dünnschichtverdampfung er blot nogle af betegnelserne for de lidt mere avancerede teknikker.

Ingen vinfornemmelse

Er alkoholfri vin så simpelthen vin uden alkohol og ellers med den samme aroma, smag og tekstur? Nej, langtfra, er det korte svar. Resultatet af den store test var på den ene side en stor skuffelse, når man påtænker, hvor længe denne produktkategori har været under udvikling. Hvis det skal give mening at læne sig op ad vin med alkohol i stedet for at kalde væsken noget helt andet, må det som minimum forventes, at det dufter og smager vinagtigt. Og det er ikke tilfældet. Langt hovedparten af produkterne mindede mere om saft end vin, og den manglende ’vinøsitet’ trak ned.

På den anden side var der dog også produkter, som havde en standard, jeg fremover ikke ville tøve et øjeblik med at servere for dem, der måtte ønske det.

Derudover kan der drages en række konklusioner og fremhæves nogle generelle betragtninger om alkoholfrie vine:

De er gennemsnitligt langt sødere end vine med alkohol.

På nær få undtagelser er de uden årgang og ofte helt uden geografisk angivelse ud over landet – som heller ikke altid er angivet. Dette antyder, at årets og geografiens betydning for en vins stil og kvalitet helt ignoreres.

Drikkene har i megethøj grad en umiskendelig syntetisk frugttone a la vingummibamser og hindbærbolsjer.

Vinene er udstyret med en mindst holdbar til-dato. For de flestes vedkommende var de holdbare mindst et år.

Mousserende vine klarede sig generelt godt. Boblerne er med til at løfte vinenes friskhed og fjerner associationerne til saft.

Syre er et problem for de alkoholfrie vine. Enten er der for lidt af det til at balancere den udtalte sødme, eller også fremstår den markant syrlig og uintegreret.

Som madledsager er der ikke mange oplagte kandidater, fordi syre, alkohol og tannin ofte er de strukturelle komponenter, der gør vin velegnet til måltidet.

Test 1: Mousserende/perlende

Testvinder. Richard Juhlin non-alcoholic sparkling wine blanc de blancs, MRG Wines (0 %)

EU, alkoholfributik.dk, 1 fl. for 149 kr.

Velbalanceret, halvtør og vinøs mousserende vin med toner af æble, citrus og lidt varmt træ. Rank og læskende smag med god længde og velintegrerede bobler.

Artboard Copy 2 Created with Sketch.

Sparkling Riesling eins zwei zero alcohol free, Leitz (0 %)

Juuls Vin & Spiritus, 1 fl. for 129 kr.

Velbalanceret mousserende vin med fin vinøs duft af æble, karamel og lidt honning. Halvtør smag med frisk og rensende syre og behagelige bobler. Slutter med citrustone og ganske lang eftersmag.

Artboard Copy Created with Sketch.

Vinosse sparkling chardonnay by Richard Juhlin, MRG Wines (0 %)

EU, alkoholfributik.dk, 1 fl. for 99 kr.

Frisk, relativt tør mousserende vin i ganske vinøs stil. Pæn æble-/citrus-karakter og opkvikkende syre med halvgrove bobler. Frugtig afslutning.

Artboard Copy Created with Sketch.

Richard Juhlin non-alcoholic sparkling wine Premier Edition Rosé, MRG Wines (0 %)

EU, alkoholfributik.dk, 1 fl. for 149 kr.

Halvtør, frisk mousserende vin med afdæmpede toner af hindbær, muld og lidt gummi. Frugtdrevet smag med fin saftighed og vis vinøsitet og rank, rensende afslutning.

Artboard Copy Created with Sketch.

Test 2: Hvid- og rosévin

Testvinder. Riesling eins zwei zero alcohol free, Leitz (0 %)

Juuls Vin & Spiritus, 1 fl. for 89 kr.

Rank, frisk og syrerig hvidvin med vinøs grundtone og fin druekarakter. Halvtør i smagen med citruspræg og strejf af honning. God balance, pæn længde og meget præcis.

Artboard Copy 2 Created with Sketch.

Natureo Syrah-Cabernet Sauvignon de-alcoholised 2017, Torres (0 %)

Spanien, Vinspecialisten, 1 fl. for 80 kr.