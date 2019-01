Månen tur-retur: Sporene fra månelandingen i 1969 findes stadig

Når du kigger op på den tiltagende Måne her i årets første måned, bør du skænke Apollo 11-missionen en tanke.

For i år er det 50-året for en af de største bedrifter i menneskehedens historie. For en sommeraften, helt præcis 20. juli 1969, kunne den amerikanske astronaut Neil Armstrong efter en blød landing i Stilhedens Hav på Månen tage det sidste trin ned ad stigen fra landingsfartøjet ’Ørnen’ og plante sin fod i månestøvet som det første menneske nogensinde.

Med amerikanernes blændende sans for iscenesættelse var der selvfølgelig monteret et videokamera på landingsfartøjet, så erobringen af Jordens naturlige satellit blev transmitteret live på fjernsynsskærme over hele verden, hvor danskere også sad klinet til skærmen den lune sommeraften og blev vidner til Armstrongs berømte ord, som kan fremkalde gåsehud den dag i dag:

»A small step for man. A giant leap for mankind«.

Så månelandingen som dreng

Geolog og professor Henning Haack, som langt senere i livet fik lov til at stå med en månesten fra Apollo 11-missionen i hånden, glemmer aldrig den sene sommeraften, da han som 8-årig på et sort-hvidt fjernsyn i et sommerhus så Neil Armstrong træde ud på Månen. Kun med ét sekunds forsinkelse.

»Vi var på sommerferie i Nordjylland, og min far, der var ingeniør på Risø, var meget optaget af månelandingen. Så den aften lagde vi vejen forbi nogen, min far kendte, der havde et fjernsyn i deres sommerhus. Så sad vi bænket der omkring det sort-hvide fjernsyn og så Armstrong træde tøvende ud på Månen. Det var i det hele taget magisk, at man kunne følge med live, mens det skete. Man opfandt jo nærmest videokameraerne til det formål. Det var sgu da vildt og stort, og jeg kan huske, at min far og jeg gik ud og så på Månen bagefter og sendte de to astronauter deroppe en tanke«, siger Henning Haack fra Science Talenter i Sorø, som indtil for to år siden arbejdede på Geologisk Museum ved Københavns Universitet og var kurator ved meteoritsamlingen.

Sporene lever stadig

50 år er længe siden. Men hvis man i dag rettede en superkikkert mod Månens overflade, zoomede ind og stillede skarpt på Stilhedens Hav, ville de spor, som astronauterne efterlod sig på Månen i forbindelse med deres seks Apollo-missioner i perioden 1969-72, stå præcis på samme måde, som da de forlod Månen og tog tilbage til Jorden.

For eksempel offentliggjorde Nasa i 2011 de skarpeste billeder nogensinde af landingsstederne på Månen taget med et kamera monteret på månesatellitten ’Lunar Reconnaissance Orbiter’, som på det tidspunkt kredsede rundt om Månen i blot 21 kilometers højde.

De to astronauter, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, skrev verdenshistorie 20. juli 1969, da de som de første mennesker landede på Månen. Her er det Buzz Aldrins månestøvle, som sætter spor i månestøvet, som ikke vil forsvinde.

På Månens overflade fik astronauterne lov at se Jorden fra en helt ny vinkel, som her bag landingsmodulet. Det vækkede store følelser hos astronauterne på Apollo-missionerne, at den blå planet fremstod så fin og sårbar. Foto: Nasa Photo

Astronauterne på Apollo-missionerne har efterladt sig mange spor i Stilhedens Hav på Månen. De vil ikke forsvinde, da der hverken findes vind eller vejr på Månen, fordi der ikke findes en atmosfære.

På et billede fra landingsstedet i forbindelse med den sidste bemandede månemission, Apollo 17 i december 1972, kan man stadig se hjulsporene fra månebilen helt tydeligt, og ved siden af kan man se fodsporene fra den snørklede sti, som astronauterne Eugene Cernan og Harrison Schmitt – de sidste to mænd på Månen – trådte. Derudover kan man ganske tydeligt se landingsstellet og stedet, hvor den fotogene månebil stadig står parkeret. På billederne har Nasa også markeret placeringen af det amerikanske flag, som man dog skal have meget trænede øjne for at se.

»Der er stort set ikke nogen atmosfære på Månen. Det vil sige, at der ikke er vind og vejr, og der findes ikke skyggen af flydende vand på Månens overflade. Så de hjulspor og fodaftryk, som de 12 astronauter satte på Månen i forbindelse med Apollo-missionerne, vil ikke blive vasket eller visket bort af regn og blæst og vil kunne bevares i millioner af år, medmindre de bliver ramt af en meteor fra oven. Det sker cirka 5-10 gange om dagen, men Månen er så stor, at sandsynligheden for, at en meteorit rammer et af landingsstederne, er meget lille. Derfor skal man heller ikke være bange for at få en sten i hovedet, når man besøger Månen«, siger direktøren fra DTU, Space Kristian Pedersen, som var 3 år gammel, da mennesket første gang satte sine ben på Månen. Han kan svagt erindre, at de så det historiske øjeblik på ’den gamle kukkasse’ i barndomshjemmet i Kundby lidt vest for Holbæk.

To golfbolde, en fuglefjer og et familieportræt

Ud over fodspor, hjulspor, landingsstel og månebiler findes der stadig mere eller mindre kuriøse artefakter, som astronauterne efterlod sig på Månen, så de havde plads til at bringe flere hundrede kg månesten med hjem til Jorden.

For eksempel efterlod de sig 12 Hasselblad-kameraer på Månen, efter at de havde taget filmene ud til senere fremkaldelse på Jorden. Det lykkedes kun Edgar Mitchell fra Apollo 14 at få smuglet sit Hasselblad-kamera med hjem. Han brugte som undskyldning, at han ikke havde haft tid til at tage filmen ud af kameraet, da de pludselig fik travlt med at komme hjem til Jorden. Kameraet blev i 2014 på en auktion solgt for 910.000 dollars.

Af andre kuriositeter kan nævnes to golfbolde, en fuglefjer, en hammer, en forgyldt olivengren samt et familieportræt pakket ind i gennemsigtig plastik.

Alan Shepard fra Apollo 14 havde smuglet to golfbolde med i lommen på sin rumdragt. Efter at have monteret hovedet fra et sekserjern på en prøveopsamler valgte han at slå de to golfbolde ud over måneoverfladen. For at opleve hvordan det var at spille golf i seks gange mindre tyngdekraft. Han blev dermed også det første og eneste menneske, som har spillet golf på et andet himmellegeme end Jorden.

Dave Scott fra Apollo 15 brugte en pause til at teste Galileo Galileis berømte hammer-fjer-eksperiment på Månen. For tilbage i 1589 havde Galilei demonstreret, at uanset vægt vil to objekter – som for eksempel en fjer og en hammer – falde lige hurtigt til Jorden i et vakuum. Da der ikke findes nogen atmosfære og dermed ingen luft på Månen, udførte Dave Scott eksperimentet, når han nu alligevel var der. Og ganske rigtigt: Fjer og hammer faldt lige hurtigt til jorden, og de to genstande ligger stadig deroppe i månestøvet.

I månestøvet ligger der også et familieportræt. Det er et billede taget i en baggård på Jorden og forestiller Charles Duke fra Apollo 16 i selskab med sin kone og to børn. Der ligger også en forgyldt olivengren til ære for de tre astronauter fra Apollo 1, som omkom i 1967, da der udbrød brand i en kabine under en simulation af en raketopsendelse.

For at de værdifulde genstande med historisk affektionsværdi ikke skal gå tabt, anbefaler Nasa, at fremtidige månemissioner lander på sikker afstand fra Apollo-artefakterne, som var det et fredet område på Jorden.

Vi spejler os stadig i Månen

Det er dog ikke alle artefakterne, som lige nu befinder sig knap 400.000 kilometer fra Jorden, der kun skal fungere som museumsgenstande. For astronauterne fra Apollo-missionerne monterede også tre spejle på Månens overflade, som man den dag i dag bruger til at bestemme den præcise afstand fra Jorden til Månen. Ved at man fra Jorden sender en laserpuls mod et af spejlene på Månen og tager tid på, hvor lang tid det tager, før laserlyset er reflekteret tilbage fra spejlet til Jorden.

»Med den installation har man fundet ud af, at Månen lige så stille er ved at bevæge sig væk fra os. Det går cirka i samme tempo, som en negl vokser, det vil sige 3,8 centimeter om året. Så om nogle millioner år vil vi ikke have totale solformørkelser på Jorden mere, for så har Månen i sin bane bevæget sig så langt væk fra Jorden, at den ikke vil kunne dække solskiven helt. Den større afstand til Månen vil også betyde, at Månens tidevandspåvirkning af Jorden vil blive mindre. Så der vil komme mindre forskelle på højvande og lavvande«, siger Kristian Pedersen.

Man skal generelt vænne sig til, at Månen og Jorden ikke er et statisk system, men et dynamisk system, som ændrer sig med tiden, siger Henning Haack.